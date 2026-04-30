Les États-Unis ont réaffirmé, ce mercredi, leur «reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara» et leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie la qualifiant de nouveau, comme «unique base d’une solution juste et durable» à ce différend régional.

«Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara», a déclaré le secrétaire d’État adjoint américain, Christopher Landau, lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens à Rabat, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, réitérant également le soutien constant des États-Unis «à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc» et «unique base d’une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara» Occidental marocain.

Enfin, le numéro 2 de la diplomatie américaine a indiqué que son pays œuvrait «activement, avec l’ONU et toutes les parties» dans le cadre de la dernière résolution 2797 du Conseil de sécurité , en vue de parvenir à une solution «à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable», avant de conclure que «la solution ne peut attendre indéfiniment».

Ayant abordé le dossier du Sahara Occidental marocain, l’exploration spatiale ainsi que les échanges économiques record et de nouveaux accords de coopération entre le Maroc et les Etats-Unis dans divers domaines, Christopher Landau et Nasser Bourita ont souligné ce mercredi à Rabat, la solidité d’une alliance multidimensionnelle sur fond d’un partenariat vieux de près de deux siècles et demi, tout en se projetant vers de nouveaux horizons.

Le secrétaire d’État adjoint américain a également déclaré que «c’est un immense plaisir pour moi de voir le magnifique et historique drapeau du Maroc s’ajouter désormais à tous les autres drapeaux des pays ayant signé les Accords Artemis», saluant l’adhésion du Maroc à cette initiative internationale visant à encadrer l’exploration spatiale.

Le Maroc, a-t-il dit, «est le soixante-quatrième signataire, et je porte actuellement votre drapeau près de mon cœur, aux côtés du mien. C’est merveilleux de les voir ainsi réunis», assurant que cette collaboration spatiale incarne une «entreprise humaine commune» au service de «toute l’humanité», un projet pour lequel le Maroc représente «un partenaire idéal».