Le Chef de l’Etat gabonais, Clotaire Oligui Nguema s’est félicité lundi 15 juin, des transformations engagées, depuis août 2023, pour restaurer les institutions, relancer l’économie, améliorer les conditions de vie des populations et redonner confiance aux Gabonais dans l’avenir de leur pays.

Il s’exprimait devant le Parlement réuni en Congrès au Palais Léon Mba, conformément à la loi. Dans son discours sur l’Etat de la Nation, le Président a ainsi livré une «lecture lucide de la situation du pays», tout en dressant le bilan des réformes engagées depuis la Transition et en présentant les perspectives à venir, indique un communiqué officiel.

Au chapitre des mesures sociales majeures, Oligui Nguema a, entre autres évoqué, la mise en place du quatrième Fonds de la CNAMGS dédié aux acteurs du secteur informel, la construction de 3 100 logements sociaux au profit des fonctionnaires, ainsi que la création de 22 000 emplois dans le secteur privé depuis le début de la Transition.

Sur le plan économique, le Président a parlé du rachat d’actifs stratégiques tels qu’Assala et Tullow Oil, ainsi que la mise en exploitation de nouveaux puits pétroliers à Onvyl et Mabouka.

Parmi les avancées enregistrées sur Oligui Nguema a cité, entre autres, la revalorisation des émoluments des ambassadeurs et attachés de défense et réitéré à propos du différend frontalier avec la Guinée Equatoriale, l’attachement du Gabon au droit international, à la paix et au règlement concerté des différends dans le cadre des mécanismes de l’Union africaine.

Le président gabonais a également mis en avant les réformes engagées pour moderniser les infrastructures et améliorer la mobilité des populations, ainsi que pour relever les défis énergétiques.

Il a aussi lancé un appel solennel à l’unité, à la responsabilité collective et à la préservation de la paix sociale, conditions indispensables, selon lui, à la poursuite de l’œuvre de transformation nationale engagée.

Dans son discours prononcé devant les parlementaires, les membres du gouvernement, le corps diplomatique ainsi que les forces vives de la Nation, le Président gabonais a réaffirmé sa détermination à bâtir un Gabon prospère, souverain et solidaire, invitant chaque citoyen à prendre part à cet effort collectif.