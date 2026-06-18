Le Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a présidé ce mercredi 17 juin un Conseil des ministres, au cours duquel il a demandé à son Premier ministre, ainsi qu’aux ministres en charge de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail, d’accélérer la mise en œuvre inclusive de la Politique nationale de l’Emploi, dans toutes ses composantes.

S’exprimant sur les questions de l’employabilité et de l’emploi des jeunes qui sont, selon ses propos, des priorités nationales, le président Faye a exigé la tenue imminente d’un Conseil interministériel sur l’Emploi, pour concrétiser rapidement sur le terrain, les stratégies d’insertion professionnelle.

Pour le dirigeant sénégalais, ce grand rendez-vous doit déboucher sur le « déploiement d’un Plan opérationnel urgent et multisectoriel de promotion de l’employabilité et de l’emploi des jeunes sur l’étendue du territoire national», lequel plan « devrait être soutenu par des dispositifs publics et privés d’encadrement et de financement consolidés et efficaces».

Le Chef de l’Etat sénégalais a réitéré, en amont, son engagement en faveur de la relance de l’économie nationale et du développement du secteur privé national qu’il considère comme des « priorités de l’action gouvernementale ».

Il a demandé, à cet effet, au Premier ministre d’engager des concertations avec les organisations du secteur privé, pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.

Le président Diomaye Faye a, par ailleurs, insisté sur l’importance de l’apurement progressif et accéléré de la dette intérieure, ainsi que sur la nécessité d’un accompagnement de l’Etat en faveur des entreprises publiques et privées en difficulté, afin de relancer l’investissement et préserver et renforcer l’outil de production et les emplois.