La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a signé un accord de facilité de prêt à terme d’un montant de 500 millions de dollars US avec la Banque centrale de Tunisie (BCT), en vue de soutenir ce pays nord-africain dans la mise en œuvre de ses principales priorités socio-économiques, rapporte un communiqué publié hier lundi par Afreximbank.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège d’Afreximbank au Caire (Egypte), en présence du Président de la banque et de son Conseil d’administration, George Elombi, du Gouverneur de la BCT, Fethi Zouhaier Nouri, ainsi que de hauts cadres des deux parties.

Cette facilité, indique le communiqué, s’ajoute aux 1,2 milliard de dollars américains déjà décaissés en faveur de la BCT qui agit pour le compte du Ministère tunisien des Finances du pays.

Le prêt devrait aider le gouvernement tunisien à honorer ses échéances de dette commerciale, à financer l’importation de biens essentiels (carburants, engrais, produits alimentaires), et à renforcer l’accès du pays aux liquidités en devises étrangères.

« Cette facilité réaffirme le ferme engagement d’Afreximbank à soutenir la Tunisie ainsi que le développement socio-économique durable du continent », a déclaré George Elombi qui a remercié le gouvernement tunisien, à travers la BCT, et le Ministère des Finances, pour le renforcement de cette collaboration.

Il a relevé que l’accord intervient à un moment critique où les institutions internationales de financement du développement accordent moins de priorité à l’Afrique, réaffirmant que pour Afreximbank, « les institutions africaines doivent être à l’avant-garde du développement de l’Afrique».

De son côté, le gouverneur de la BCT a salué la poursuite du partenariat avec Afreximbank, qui, a-t-il dit, «apporte un soutien important à la Tunisie à un moment où l’accès au financement du commerce et aux liquidités en devises étrangères demeure essentiel pour assurer les importations indispensables».

Il a également laissé entendre que « cette facilité illustre la valeur ajoutée des institutions financières africaines travaillant ensemble pour répondre à des priorités économiques communes et renforcer la résilience nationale. »

Afreximbank a réitéré son engagement à continuer à aider les économies africaines à renforcer leur résilience commerciale, à soutenir les importations essentielles et à accroître leur participation au commerce intra-africain et mondial.