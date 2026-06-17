La Guinée équatoriale attend depuis mardi 16 juin, la formation d’un nouveau gouvernement, suite à la démission de la précédente équipe qui était en place à Ciudad de la Paz.

C’est Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du Président, Obiang Nguema, qui a annoncé lui-même sur ses canaux digitaux, le renvoi de l’ensemble de l’équipe gouvernementale sortante pour sa non-efficacité.

Le Premier ministre «Manuel Osa Nsue Nsua (ex-Directeur de la Banque centrale du pays) et l’ensemble du Gouvernement ont démissionné», a indiqué le vice-président équato-guinéen, précisant au passage, que le «Gouvernement a démissionné après avoir atteint à peine 10% de ses objectifs» initiaux.

«La règle est simple : la responsabilité publique doit s’accompagner de résultats. L’Etat met d’importantes ressources humaines, matérielles et financières à la disposition du Gouvernement pour répondre aux besoins de la population », a déclaré Teodoro Nguema Obiang Mangue, affirmant sans entrer dans les détails, que « le degré d’exécution atteint est donc clairement insuffisant par rapport aux attentes et aux engagements pris».

La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 par la même famille Obiang Nguema et l’essentiel des pouvoirs au sein de l’exécutif, est concentré entre les mains du Président et de son vice-Président.