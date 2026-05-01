Les Forces Armées maliennes (FAMa) ont annoncé hier jeudi 30 avril, que le Mali a adopté, sous la direction du Président Assimi Goïta, une série de mesures stratégiques pour se prémunir contre la menace terroriste.

Le Chef de l’Etat malien, le général d’armée Assimi Goïta a présidé «une session du Conseil supérieur de la Défense nationale à Bamako, consacrée à «l’évaluation de la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire, à la suite des attaques coordonnées du 25 avril» dernier, indique la présidence malienne dans un communiqué.

Les travaux cette réunion ont permis au Conseil supérieur de la Défense nationale de procéder à une analyse approfondie de la situation sécuritaire du pays. Assimi Goïta (Chef suprême des Armées) a mis sur la table, «16 orientations stratégiques destinées à renforcer davantage le dispositif national de défense et de sécurité».

Le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Aly Mohammedine a tenu à cette occasion, à rassurer un peu plus le peuple malien, en affirmant que la situation demeure «sous contrôle sur l’ensemble du territoire national». Il a en outre, salué hautement «la mobilisation patriotique des populations à travers le renseignement opérationnel».

Les participants à cette session du Conseil supérieur de la Défense nationale ont aussi «appelé les citoyens au calme, à la vigilance et à la cohésion nationale, les exhortant à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication face aux campagnes de désinformation relayées sur les réseaux sociaux». Cette session s’est tenue en présence du Premier ministre malien, de membres du gouvernement ainsi que du Chef d’état-major général des Forces Armées de ce pays sahélien.