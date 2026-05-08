Le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR) et commandant la Zone Sud, et le général de brigade, Mohsine Bensdira, chef du 3ème bureau de l’état-major de la Zone Sud, ont été décorés le jeudi 7 Mai, de la Légion du Mérite (Legion of Merit) des États-Unis.

Les insignes leur ont été remis, au nom du secrétaire à la guerre américain, par le général d’armée, Dagvin Anderson, commandant de l’AFRICOM, actuellement en déplacement au Maroc dans le cadre de la 22ème édition de l’exercice African Lion qui a lieu dans le Royaume.

«Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, s’est entretenu jeudi, au niveau de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, avec le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du commandement américain pour l’Afrique «AFRICOM», a annoncé l’Etat-major général des FAR dans un communiqué, précisant que ce dernier effectue actuellement une visite au Maroc, dans le cadre de la 22ème édition de l’exercice African Lion».

Lors de cette entrevue, ajoute le document, les deux officiers supérieurs ont passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale, notamment les entraînements opérationnels. A cet égard, l’organisation conjointe, depuis 2004, de l’exercice «African Lion», tenu chaque année, illustre la dynamique et la diversité de ce partenariat militaire, ajoute le communiqué.

À cette occasion, précise la même source, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, et le général de brigade, Mohsine Bensdira, chef du 3ème bureau de l’état-major de la Zone Sud, ont été décorés de la médaille de la légion de mérite «Legion of Merit» (LoM) des États-Unis d’Amérique. Les décorations ont été remises, lors d’une cérémonie officielle, au nom du secrétaire à la guerre des États-Unis, par le général d’armée Dagvin Anderson, commandant l’AFRICOM, conclut le communiqué.