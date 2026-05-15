Le Centre africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique) a affirmé, ce vendredi 15 mai dans un communiqué, qu’une épidémie du virus Ebola a été confirmée dans la province de l’Ituri, à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les analyses de laboratoire de l’Institut National de Recherche Biomédical (INRB) de Kinshasa ont permis de détecter 13 cas d’Ebola sur 20 échantillons testés. Ce bilan préliminaire fait suite à une concertation avec le ministère congolais de la Santé et l’Institut national de la santé publique.

Selon le CDC Afrique, ces résultats suggèrent qu’il s’agit d’un virus Ebola non-Zaïre, le séquençage étant en cours afin de mieux caractériser la souche et les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines 24 heures.

Le dernier bilan indique qu’environ 246 cas suspects et 65 décès ont été recensés, principalement dans les zones sanitaires de Mongwalu et de Rwampara, tandis que quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire. Par ailleurs, des cas soupçonnés ont été signalés à Bunia et sont en attente de confirmation.

L’institution autonome de santé publique de l’Union africaine (UA), qui dit suivre de près la situation, s’inquiète du risque de propagation accrue en raison du contexte urbain de Bunia et Rwampara, des mouvements de population importants, et de la mobilité liée à l’exploitation minière à Mongwalu.

Les inquiétudes viennent également de l’insécurité dans les zones touchées, des lacunes dans le recensement des contacts, des difficultés de prévention et de contrôle des infections et de la proximité des zones touchées avec l’Ouganda et le Soudan du Sud.

Dans ce cadre, l’institution de l’UA a convoqué ce vendredi une réunion urgente de coordination de haut niveau avec la RDC, l’Ouganda, le Soudan du Sud et des partenaires mondiaux pour renforcer les efforts de surveillance transfrontalière, de préparation et de riposte à cette nouvelle épidémie.

« Le CDC Afrique est solidaire du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo face à cette épidémie », a déclaré son Directeur général, Jean Kaseya.