L’Egypte a confirmé, jeudi 13 mai au Caire, sa totale préparation pour accueillir les 33es Assemblées annuelles de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) du 21 au 24 juin à El-Alamein située à 106 km à l’ouest d’Alexandrie, sous le patronage du Président, Abdel Fattah Al-Sissi, selon un communiqué publié ce vendredi par la banque africaine.

Le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte (CBE), Hassan Abdalla et le Président d’Afreximbank, George Elombi, ont tenu un point de presse au siège de la CBE en prélude de cette édition des Assemblées (AAM2026) d’Afreximbank.

Dans son allocution, le gouverneur Hassan Abdalla a réaffirmé l’engagement de l’Egypte à organiser avec succès l’AAM2026, soulignant que «l’Égypte est honorée d’accueillir les 33es Assemblées annuelles d’Afreximbank à El-Alamein, reflétant notre engagement continu à soutenir l’intégration économique, l’expansion du commerce et le développement durable de l’Afrique».

Le gouverneur de la CBE a profité de cette occasion pour saluer le partenariat de longue date, entre l’Egypte et Afreximbank au service du développement économique, du commerce et de l’investissement en Afrique.

De son côté, le Président d’Afreximbank a salué l’engagement de l’Egypte pour l’accueil de l’AAM2026, mais aussi les efforts déployés par toutes les institutions impliquées dans la coordination de ces réunions en Egypte.

Il a indiqué que « l’Egypte et Afreximbank partagent une vision commune relative à l’accélération du développement économique, de l’industrialisation et de la prospérité économique de toute l’Afrique. »

Par ailleurs, il a assuré que l’AAM2026 « offrira une occasion unique de renforcer les partenariats, de débloquer les opportunités d’investissement et de faire avancer les discussions sur le commerce intra-africain, la souveraineté financière de l’Afrique et sa résilience économique dans un environnement mondial de plus en plus complexe ».

Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Ses Assemblées annuelles sont devenues, l’une des principales plateformes de dialogue sur l’avenir économique de l’Afrique et la promotion du commerce intra-africain.

L’AAM2026 devrait réunir des Chefs d’État, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des chefs d’entreprise, des entrepreneurs, des investisseurs du secteur privé et des partenaires au développement, pour débattre des enjeux clés qui façonnent l’avenir économique et commercial de l’Afrique, tout en proposant des solutions concrètes pour le continent.