Le statut de partenaire stratégique incontournable du Maroc pour les États-Unis en Afrique a été confirmé une nouvelle fois, lors d’une audition devant le Sénat américain, le général Dagvin Anderson, commandant de l’AFRICOM.

Le commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le général Dagvin Anderson qui était dernièrement en déplacement au Maroc, a en effet, salué le rôle majeur joué par le royaume dans la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et le renforcement des capacités militaires africaines, qualifiant le Royaume chérifien de «pilier» de la sécurité sur le continent, mettant en avant une coopération militaire de longue date entre Rabat et Washington.

Le général Anderson a notamment rappelé que le royaume accueille depuis plus de vingt ans l’exercice multinational African Lion, considéré comme l’un des plus importants exercices militaires en Afrique précisant que ces manœuvres permettent non seulement de consolider les relations entre alliés, mais aussi de développer l’innovation militaire et de renforcer l’autonomie opérationnelle des partenaires africains des USA. Il a également mis en avant les investissements du Maroc dans des centres d’excellence dédiés à la formation de forces africaines, et salué l’engagement du royaume en faveur de la sécurité collective du continent.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité du rapprochement stratégique entre les deux pays depuis la reconnaissance par Washington, en 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Au-delà du partenariat maroco-américain, le chef de l’AFRICOM a insisté sur les enjeux géostratégiques du continent africain. Située entre l’Atlantique et l’Indo-Pacifique, l’Afrique occupe une place centrale dans le commerce mondial, possède d’importantes ressources minières essentielles aux industries de défense et aux nouvelles technologies et compte également plusieurs des économies les plus dynamiques au monde.

Cependant, Dagvin Anderson a averti que l’Afrique est aujourd’hui, confrontée à une montée des menaces terroristes, relevant que des groupes affiliés aux groupes État islamique (EI) et Al-Qaïda renforcent leur présence et leurs connexions à travers le continent, évoquant aussi des liens inquiétants avec les Houthis du Yémen soutenus par le régime iranien.

Face à cette situation, l’AFRICOM mise sur des partenariats solides avec des pays jugés fiables et compétents, comme le Maroc. Le commandement américain privilégie donc, une approche multidimensionnelle combinant coopération militaire, lutte informationnelle, innovation et soutien aux partenaires africains afin de préserver la stabilité régionale et de contrer les influences extérieure ciblant le continent africain.