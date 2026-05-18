Les délégations du gouvernement fédéral de Somalie et du Conseil somalien pour l’avenir, une importante coalition politique de l’opposition, réunies du 13 au 15 mai, à Mogadiscio, n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente devant les sujets qui les opposent, au grand regret de l’Union africaine.

La Commission de l’Union africaine (UA), qui a suivi de près ces négociations de haut niveau, a exprimé samedi 16 mai dans un communiqué, son profond regret et sa vive préoccupation face à cette conclusion sans consensus et à cette impasse politique.

Tout en saluant la volonté tant du gouvernement fédéral de Mogadiscio, dirigé par le président Hassan Sheikh Mohamud, que des dirigeants de l’opposition, d’engager un dialogue direct et inclusif dans l’intérêt supérieur de la Somalie et du peuple somalien, la Commission de l’UA a mis en garde contre l’enracinement de positions divergentes.

Elle a appelé toutes les parties prenantes politiques à réaffirmer sans délai leur engagement envers un dialogue politique inclusif et substantiel, par le biais de négociations sincères, de compromis mutuels et d’une adhésion stricte à l’ordre constitutionnel.

La Commission a réaffirmé son engagement inébranlable à la mise en œuvre complète de son mandat en Somalie, notamment à travers le mandat de la mission de l’UA en Somalie (AUSSOM).

Saluant l’implication des Nations Unies, de l’Union africaine et des partenaires bilatéraux dans le processus de règlement de la crise somalienne, elle a appelé à un renforcement de la coordination diplomatique internationale, afin d’aider les parties somaliennes à aplanir leurs divergences et éviter que le pays ne bascule dans une nouvelle période d’instabilité.

Cette nouvelle crise politique trouve notamment son essence dans l’incapacité du pays à organiser des élections, le mandat du président Hassan Sheikh Mohamud ayant expiré le vendredi 15 mai 2026.