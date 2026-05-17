Le prestigieux think tank américain The Stimson Center a publié un rapport très élogieux sur le Maroc, présentant le Royaume comme l’un des États les plus stratégiques et prometteurs d’Afrique et du monde arabe, soulignant que le Royaume chérifien connaît une transformation profonde qui lui permet de s’imposer progressivement comme une puissance moyenne influente reliant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Le rapport souligne que le Royaume ne se limite plus à une économie agricole ou touristique, mais s’affirme désormais comme une plateforme industrielle compétitive, un hub logistique majeur et un acteur énergétique émergent.

Le think tank met particulièrement en avant les performances du pays dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, des batteries et des technologies vertes. Grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures modernes, sa proximité avec l’Europe et ses accords de libre-échange, le Maroc attire de plus en plus d’investissements internationaux et s’intègre aux chaînes de valeur mondiales.

Le secteur automobile marocain est notamment présenté comme l’un des plus avancés du continent africain, avec une forte capacité d’exportation et une montée rapide en gamme technologique. Plusieurs groupes internationaux considèrent aujourd’hui le Maroc comme une base stratégique destinée à desservir les marchés européens, africains et moyen-orientaux.

Le rapport insiste également sur les ambitions énergétiques du Royaume, décrivant le Maroc comme un leader régional dans les énergies renouvelables grâce à ses investissements massifs dans le solaire, l’éolien et l’hydrogène vert, le complexe solaire Noor Ouarzazate étant cité comme le symbole de cette stratégie énergétique ambitieuse. Le pays pourrait devenir à courts termes, estime le Stimson Center, un fournisseur majeur d’énergie verte pour l’Europe.

Sur le plan géostratégique, le rapport considère la position géographique du Maroc comme un atout déterminant, dans la mesure où il constitue un pont entre l’Europe et l’Afrique ainsi qu’un carrefour logistique mondial. Le port Tanger Med est présenté comme l’un des plus grands succès stratégiques du Royaume et comme un moteur essentiel de l’industrialisation et du commerce international marocains.

Le think tank américain met aussi en avant l’influence diplomatique croissante de Rabat en Afrique, notamment à travers les investissements marocains en Afrique subsaharienne dans les secteurs bancaire, des télécommunications et des infrastructures. Le Maroc est désormais considéré comme un partenaire majeur pour de nombreux pays africains.

Le rapport souligne également les relations solides entretenues par le Royaume avec les États-Unis, l’Union européenne et l’Union africaine. Washington et Bruxelles voient en Rabat un allié fiable dans la lutte contre le terrorisme, la migration illégale et les menaces sécuritaires au Sahel.

Evoquant le vieux litige territorial artificiel autour du Sahara Occidental marocain, le Stimson Center estime que le Maroc a considérablement renforcé sa position diplomatique grâce à une stratégie active, des partenariats internationaux et d’importants investissements dans les provinces du Sud.

L’initiative marocaine d’autonomie est présentée comme une solution «sérieuse, crédible et pragmatique» et bénéficie d’un soutien par un nombre croissant de pays africains, arabes et occidentaux, rappelle le même rapport, citant aussi la trentaine d’États ayant ouvert des représentations consulaires dans les provinces du Sud, signe du renforcement de la reconnaissance internationale des positions légitimes du Maroc dans ce dossier. À l’inverse, le rapport souligne que l’Algérie qui fait perdurer ce conflit artificiel durant plus d’un demi-siècle, est devenue un acteur de plus en plus isolé sur le plan régional et international dans cette bataille diplomatique qui l’oppose au Maroc dans ce litige.

En conclusion, le rapport présente le Maroc comme une puissance émergente stable, ambitieuse et tournée vers l’avenir, appelée à jouer un rôle central dans les équilibres économiques, énergétiques et géopolitiques africains et méditerranéens au cours des prochaines décennies.