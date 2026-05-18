Le fournisseur d’accès Internet par satellite, l’opérateur «Starlink/SpaceX» du milliardaire américain de souche sud-africaine, Elon Musk, a officiellement obtenu, ce week-end, une licence d’exploitation pour exercer dans le secteur des télécommunications en Ouganda.

Selon un communiqué de la présidence ougandaise, le directeur exécutif de la Commission ougandaise des communications (UCC), George William Nyombi Thembo et des représentants de Starlink/SpaceX, dirigés par Ryan Goodnight, ont procédé à la signature d’un protocole d’accord et d’un accord de licence opérationnelle dans le cadre du processus réglementaire visant à établir un cadre opérationnel formel en Ouganda.

La cérémonie de signature a eu lieu à la State House d’Entebbe (Palais présidentiel), en présence du Chef de l’Etat Ougandais, Yoweri Museveni qui a qualifié cette démarche d’étape importante pour le renforcement du paysage des TIC et de la connectivité dans son pays.

«Notre intérêt demeure la sécurité, la garantie des revenus et l’assurance d’une véritable responsabilisation au sein du secteur des télécommunications afin que nous sachions clairement ce qui se passe avec les entreprises de télécommunications et qui sont leurs clients», a-t-il souligné.

Il s’est dit « ravi que Starlink ait accepté de se conformer aux lois et aux exigences réglementaires de l’Ouganda alors qu’il se prépare à commencer la prestation de ses services dans le pays».

L’UCC a délivré, après la signature, le certificat d’exploitation nécessaire pour guider le déploiement opérationnel de Starlink, y compris les exigences de conformité aux normes réglementaires nationales.

Le communiqué explique que le cadre d’octroi de licences prévoit la mise en place d’un portail national, d’un point de présence physique en Ouganda et d’un bureau opérationnel doté d’un personnel de soutien technique et juridique afin d’assurer une prestation de services et un contrôle efficaces.

Goodnight a estimé que l’accord signé est une étape importante vers l’élargissement d’un accès à l’Internet abordable en Ouganda. «Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra de réduire le coût d’Internet et d’offrir à un plus grand nombre de personnes, la possibilité de participer à l’économie numérique».

Starlink a promis de « respecter la législation ougandaise et de collaborer étroitement avec le gouvernement et l’UCC pour garantir le succès de sa mise en œuvre», avant d’afficher son impatience de voir l’impact de l’accord sur des secteurs comme l’éducation et la santé, grâce au don d’appareils de connexion Internet à divers établissements sélectionnés à travers le pays.