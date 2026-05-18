Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé samedi 16 mai, à l’inauguration officielle de l’Ambassade de la République du Gabon à Kigali, la capitale de la République du Rwanda.

Il a également installé officiellement le Haut-Commissaire (ambassadeur), Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme, appelé à représenter la République Gabonaise auprès des autorités rwandaises, indique un communiqué de la présidence gabonaise.

L’ouverture de cette représentation diplomatique matérialise la volonté des deux pays de renforcer leurs relations d’amitié et de coopération, pour les hisser à un niveau supérieur.

Au-delà des liens politiques, cette initiative diplomatique concrétise un rapprochement stratégique global, visant à stimuler des échanges durables entre les deux pays, dans les domaines politique, économique, culturel et scientifique, tout en favorisant une coopération Sud-Sud dynamique et porteuse d’opportunités pour leurs peuples.

Depuis son accession à la magistrature suprême, Oligui Nguema œuvre activement au rayonnement international du Gabon, en renforçant, entre autres, la présence diplomatique du Gabon à travers le monde, à dynamiser les partenariats stratégiques du pays et à promouvoir une diplomatie proactive au service du développement national.

Le président gabonais a aussi réaffirmé sa volonté de faire de la diplomatie gabonaise un levier majeur de coopération, de dialogue et de prospérité partagée sur le continent africain et au-delà, ajoute le communiqué.

Oligui Nguema a enfin, adressé ses félicitations au Haut-Commissaire Minko Mi Nseme, lui réitérant son entière confiance pour mener à bien sa mission, qui consistera à œuvrer au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Gabon et le Rwanda.