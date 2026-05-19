Le Ministère nigérien du Tourisme et de l’Artisanat et l’hôtel «SOLUXE Niger» ont signé un protocole d’accord ce lundi 18 mai à Niamey, pour régler un différend qui qui opposait l’Etat du Niger à l’établissement hôtelier chinois.

La cérémonie de signature a été présidée par la Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Aghaichata Guichene Kari, en présence, entre autres, de l’ambassadeur de Chine au Niger.

Dans un bref communiqué, le ministère indique que «cette signature marque une nouvelle étape dans le renforcement du dialogue et du partenariat entre les deux parties, au service du développement du secteur touristique et hôtelier au Niger».

Pour rappel, la Ministre Kari avait acté, en mars 2025, le retrait d’autorisation de l’établissement, en application de la réglementation en vigueur en la matière dans le pays, pour manquements à plusieurs de ses obligations réglementaires et conventionnelles.

Parmi ces manquements figuraient la location à long terme de chambres de manière permanente aux sociétés chinoises, au mépris de la réglementation hôtelière qui prévoit des nuitées ; le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d’accéder aux locaux de l’hôtel ; ou encore la cession d’une partie des terrains sur lesquels la licence d’exploitation avait été accordée.

Plus que cela, l’entreprise chinoise était accusée de non-communication des documents nécessaires pour le contrôle fiscal, dont le bilan annuel, le compte d’exploitation et le registre des clients.

Peu avant la signature du protocole, le Niger et la Chine ont paraphé, le même jour, de nombreux protocoles d’accord stratégiques dans le secteur pétrolier suite à plusieurs mois de négociations au cours desquels Niamey exigeait des accords qui soient favorables aux intérêts stratégiques du Niger.