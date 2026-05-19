Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, lundi dans un communiqué, l’octroi d’un don de quatre millions de dollars au Zimbabwe en guise de soutien à ses efforts consistant à apurer ses arriérés de dette et renouer avec la communauté financière internationale.

Approuvée le 13 mai dernier par le Conseil d’administration du Groupe, cette approbation est destinée à financer le Projet de renforcement du dialogue sur l’apurement des arriérés de dette du Zimbabwe (Zimbabwe Arrears Clearance Dialogue Enhancement Project, ZACDEP), qui vise à renforcer le dialogue et les réformes nécessaires pour faire avancer le processus d’apurement des arriérés de la dette du pays.

Le communiqué révèle qu’à la fin de l’année 2025, la dette publique du Zimbabwe s’élevait à environ 21,5 milliards de dollars, dont 11,7 milliards de dollars de dette extérieure, dont environ 7,7 milliards de dollars, sont dus à des créanciers multilatéraux et bilatéraux.

Le don, qui provient du Fonds africain de développement, prolonge le Programme d’appui à l’apurement des arriérés et de renforcement de la redevabilité (SACAGE) approuvé en 2022. Ce programme a instauré une Plateforme de dialogue entre le gouvernement du Zimbabwe, les créanciers et la société civile pour piloter les réformes et le règlement de la dette.

Le ZACDEP, qui sera mis en œuvre par le gouvernement sur une période de 36 mois (juin 2026-mai 2029), vise à renforcer le dialogue et à construire un consensus sur les conditions préalables à la mise en œuvre d’une feuille de route pour l’apurement des arriérés.

Le projet intègre les enjeux de genre, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes, principales victimes du surendettement de longue durée.

D’après Eyerusalem Fasika, cheffe du bureau pays de la Banque africaine de développement au Zimbabwe, l’approbation du don « réaffirme l’engagement ferme de la Banque africaine de développement à soutenir la résilience économique du Zimbabwe », sachant que « l’apurement des arriérés est la clé pour débloquer les financements de développement dont le pays a un besoin urgent. »

La BAD affirme être le principal partenaire du Zimbabwe dans le processus d’apurement des arriérés. Alors que l’accumulation d’arriérés empêche le pays de trouver de nouveaux financements internationaux, l’institution promet de continuer de jouer un rôle catalyseur pour faciliter son retour sur les marchés financiers mondiaux.