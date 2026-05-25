Aussitôt investi ce dimanche, le nouveau Chef de l’Etat du Bénin, Romuald Wadagni élu lors de l’élection présidentielle du 12 avril dernier, a mis en place sa première équipe gouvernementale.

Le nouvel exécutif, dont la liste de ses membres a été dévoilée dans la soirée du dimanche 24 mai, est composé de 24 membres dont un bon nombre sont issus du dernier gouvernement de l’ex-président Patrice Talon.

C’est le cas d’Olushegun Adjadi Bakari, passé des Affaires étrangères au ministère du Tourisme et du Commerce extérieur, ou encore d’Yvon Détchénou, Benjamin Hounkpatin et Benoît Dato qui ont conservé leurs ministères respectivement de la Justice, de la Santé et des Sports.

Le président Wadagni compte assure une autorité directe sur les portefeuilles de la Défense et de la Sécurité. Soulignons que, dans son discours d’investiture, Wadagni a envoyé un signal fort de fermeté quant à la défense de son pays, devant la menace terroriste grandissante dans la sous-région ouest-africaine.

Alors que la sous-région «vit une période de tensions graves avec le terrorisme qui progresse», le nouveau Chef de l’Etat béninois a assuré que «le Bénin ne cédera ni à la peur ni au relâchement. L’État sera ferme face à tout ce qui menace notre cohésion et notre sécurité. Nous continuerons d’investir dans nos forces de défense et de sécurité».

Il a placé la coopération sécuritaire et la lutte collective contre le terrorisme parmi ses priorités stratégiques du Bénin avec les pays voisins. «Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau », a-t-il déclaré.