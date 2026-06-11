Plus de 200 terroristes de l’État islamique (EI) ont été neutralisés dans le nord-est du Nigeria, lors d’une offensive majeure menée par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) en coordination avec les forces armées nigérianes, selon un communiqué publié mercredi par AFRICOM sur son compte X.

Les opérations n’auraient fait aucune victime dans les rangs américains ou nigérians. « Aucune force américaine ou nigériane n’a été touchée. Les opérations ciblées ont éliminé plus de 200 terroristes, dont Abu-Bilal al-Minuki », se félicite le Commandement américain.

Abu-Bilal al-Minuki est présenté comme le cerveau financier et organisationnel de l’EI, gérant les flux de capitaux et la logistique internationale du groupe. Il planifiait activement des attaques ciblées contre les États-Unis et leurs intérêts stratégiques.

Le général Dagvin Anderson, commandant d’AFRICOM, a salué le succès total de cette mission bilatérale, soulignant que la mort d’al-Minuki porte un coup d’arrêt historique et perturbe durablement les opérations de l’EI à travers le monde entier.

Le 7 juin dernier, AFRICOM a laissé entendre, à travers un message posté toujours sur son compte X, que les Etats-Unis et le Nigeria allaient poursuivre « sans relâche » leur mission jusqu’à la neutralisation des menaces terroristes.

Le président nigérian, Bola Tinubu, s’est déjà félicité de la coopération sécuritaire avec AFRICOM, et des opérations conjointes décisives menées avec succès contre des groupes terroristes dans le nord-est du Nigeria.