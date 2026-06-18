L’institution financière multilatérale de développement «Africa Finance Corporation» (AFC) a annoncé la signature ce mercredi 17 juin à Rome, d’une série d’accords de coopération stratégique avec des partenaires italiens de premier plan, lors du Forum d’affaires AFC-Italie qui a réuni de hauts représentants italiens, des institutions de développement et des opérateurs du secteur privé, pour dynamiser le «Plan Mattei pour l’Afrique».

Cette initiative constitue, d’après un communiqué de l’AFC, « une étape importante dans la traduction de la coopération Italie-Afrique en projets bancables, en solutions de financement évolutives et en partenariats industriels à long terme à travers l’Afrique».

Lesdits accords ont été conclus par l’AFC, fournisseur d’infrastructures, avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’agence italienne de crédit à l’exportation (SACE), la Confindustria Assafrica & Mediterraneo et IMAGRO SpA.

L’objectif escompté est d’établi, selon la même source, un cadre de collaboration renforcée dans les domaines du financement des infrastructures, du soutien au crédit à l’exportation, de la préparation de projets, des achats industriels, de la mise en relation d’entreprises et de la participation du secteur privé aux projets soutenus par l’AFC dans les quatre coins du continent africain.

Ces partenariats, qui s’inscrivent dans le cadre du plan Mattei italien (visant à établir un partenariat d’égal à égal avec les pays africains) et associent le mandat de développement des infrastructures de l’AFC, devraient permettre de mobiliser des capitaux et d’accélérer les investissements dans des secteurs clés tels que l’énergie, les transports et la logistique, les minéraux critiques, les ressources naturelles ou encore l’industrie lourde.

Le communiqué souligne que les accords signés s’appuient sur un partenariat croissant entre AFC et les institutions italiennes, rappelant que, ces dernières années, la Caisse italienne des dépôts (CDP) a octroyé à AFC des financements totalisant 400 millions d’euros, dont un prêt de 250 millions d’euros en 2025, soutenu par une garantie de 80 % de la SACE.

Pour la société panafricaine, « ces opérations témoignent de la confiance des institutions dans la capacité de l’AFC à mener à bien des projets d’infrastructures à fort impact sur le continent, notamment dans le corridor de Lobito».

« Le Forum d’affaires AFC-Italie a été créé pour aller au-delà du simple dialogue et ouvrir la voie à des investissements et à une coopération industrielle plausibles entre l’Afrique et l’Italie. Les accords signés aujourd’hui témoignent de cet engagement », a déclaré Samaila Zubairu, président-directeur général d’AFC, cité dans le communiqué.