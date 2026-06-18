Le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, Sering Modou Njie a exprimé, ce jeudi 18 juin à Rabat, les remerciements et la profonde gratitude du Président de la République de Gambie, Adama Barrow, du gouvernement et du peuple gambiens au Roi Mohammed VI pour son soutien constant au développement socioéconomique de la Gambie.

Actuellement en visite officielle au Maroc, Sering Modou Njie, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, a remis au ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, un message écrit adressé au Roi Mohammed VI par le président de la Gambie, Adama Barrow.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, le chef de la diplomatie gambienne, Sering Modou Njie a salué l’engagement exceptionnel du Roi du Maroc pour le développement des relations bilatérales entre le Royaume et la Gambie, matérialisé par la signature de plusieurs accords de coopération et le lancement d’importants projets appelés à doper la coopération bilatérale et la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a également mis l’accent sur les liens d’amitié et de fraternité unissant les deux pays et la volonté commune de renforcer leur partenariat stratégique bilatéral, conformément à la vision éclairée des Chefs d’Etat des deux pays, le Roi Mohammed VI et le président Adama Barrow.