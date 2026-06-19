Le Groupe de la Banque mondiale (BM) a accordé sous forme de don, un financement additionnel de 45 millions de dollars destiné à l’Initiative pour la Corne de l’Afrique, un projet de corridor économique régional de Djibouti, indique la Banque dans un communiqué publié ce jeudi sur son site officiel.

Ce financement s’inscrit dans la continuité du projet initial de 70 millions de dollars approuvé en décembre 2021 et d’un financement additionnel de 90 millions de dollars approuvé en septembre 2024, portant le financement total du projet routier à 205 millions de dollars.

Ce projet contribuera à renforcer la connectivité régionale, à améliorer l’efficacité logistique et à accroître la sécurité routière le long du corridor sud Djibouti–Addis-Abeba (Ethiopie).

Dans les détails, le nouveau don devrait permettre, entre autres, de moderniser la Route Nationale 1 entre Arta et Doudoubala pour améliorer la sécurité et la résilience climatique et d’accroître l’impact local du corridor pour les femmes. Le projet permettra la création de 550 emplois.

D’après la représentante résidente conjointe du Groupe de la Banque à Djibouti, Fatou Fall, ce nouveau financement témoigne de l’engagement de son institution « à renforcer la sécurité, la résilience et la performance de l’un des corridors de transport les plus stratégiques de la région. »

Toujours selon ses propos, « en combinant des infrastructures plus sûres, des institutions renforcées et des opportunités économiques locales, le projet contribuera à améliorer la connectivité tout en bénéficiant aux populations vivant le long du corridor. »

Pour sa part, le ministre djiboutien de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie, a indiqué que « le corridor Djibouti-Addis n’est pas seulement une route ; il s’agit d’un corridor économique stratégique qui soutient l’intégration régionale, la résilience des échanges et une prospérité partagée. »

« Ce financement contribuera à transformer cet axe commercial essentiel en un corridor logistique moderne, efficace et durable, renforçant l’ambition de Djibouti de s’affirmer comme la principale plateforme logistique et porte d’entrée vers la Corne de l’Afrique », a-t-il ajouté.

Le projet de Djibouti ambitionne de réduire, d’ici 2033, les temps de trajet le long du corridor, diminuer les délais de passage des camions à la frontière de Guelileh, fournir un accès à des routes plus résilientes au profit de plus de 250.000 personnes, et diminuer de 30 % les décès liés aux accidents de la route.