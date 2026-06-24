Les Autorités fiscales du Libéria (LRA) et de la Sierra Leone (NRA) ont officiellement signé ce lundi 22 juin à Abuja au Nigeria, un protocole d’accord visant à lancer un programme de contrôle fiscal simultané (STE).

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le South Centre ont adressé leurs « plus chaleureuses félicitations » aux commissaires généraux de la LRA et de la NRA pour cette « étape importante dans la coopération fiscale régionale».

Ce «premier STE jamais réalisé dans l’ensemble des pays du Sud (…) constitue un précédent fort en matière de coopération fiscale internationale », lit-on dans un communiqué publié hier mardi par la CEDEAO, lequel précise que ledit protocole d’accord marque la « mise en œuvre officielle du programme pilote de contrôles fiscaux simultanés mené par la CEDEAO, annoncé en avril 2026. »

Il traduit, de manière opérationnelle, les engagements juridiques régionaux, pris au titre de l’Acte additionnel de la CEDEAO sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en mesures administratives susceptibles d’apporter des bénéfices concrets en termes de recettes aux États membres.

La CEDEAO et le South Centre ont réitéré leur soutien total à la LRA et à la NRA alors qu’elles se lancent dans cet exercice historique, qui servira de modèle reproductible pour de futurs échanges fiscaux multilatéraux et bilatéraux entre d’autres États membres de la communauté.

Les deux entités ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération fiscale régionale et à soutenir la mobilisation des ressources nationales au sein de leurs États membres. Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Agenda 2050 de la CEDEAO et des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, visant à maximiser la mobilisation des ressources nationales.