L’Ambassade de la République du Congo à Pretoria en Afrique du Sud, a annoncé ce mardi 16 juin, l’organisation «de vols de rapatriement volontaire du 22 au 24 juin à l’intention des ressortissants congolais se trouvant en situation de vulnérabilité» dans le pays Arc-en-ciel.

La démarche du Congo est motivée par un constat des services techniques de la mission diplomatique congolaise qui ont révélé que «des incidents visant des migrants ont été signalés ces dernières semaines dans certaines localités du pays».

L’annonce de cette mesure a été faite dans un communiqué à Pretoria par l’Ambassadeur congolais, Jean Pierre Ossey «dans le cadre des mesures d’assistance consulaire mises en place par les Autorités congolaises» suite à la subite vague de xénophobie en cours depuis plusieurs mois, en Afrique du Sud.

Le diplomate Jean Pierre Ossey a en même temps, convié ce mardi les membres de la communauté congolaise en terre sud-africaine «au calme et au respect des lois ainsi que des consignes de sécurité en vigueur dans le pays d’accueil». Une cellule de crise mise en place à l’ambassade du Congo «reste mobilisée pour accompagner les ressortissants concernés» par ce retour volontaire au bercail, ont complété les autorités diplomatiques du Congo.

La poussée xénophobe en cours en Afrique du Sud est intimement liée aux 30% de taux de chômage recensé dans le pays le plus industrialisé en Afrique. Elle touche surtout des ressortissants de pays du Sud du Sahara, et plus particulièrement des nationaux de pays d’Afrique australe vivant en Afrique du Sud, illégalement ou en remplissant les règles basiques de l’immigration dans ce pays d’accueil.