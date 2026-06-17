Les équipes des Poules I et J ont effectué dans la soirée du mardi au petit matin du mercredi 17 juin, leurs premières sorties dans cette 23è Coupe du monde. Avec des résultats sévères pour deux équipes africaines, en attendant les sorties du Ghana et de la RDC ce 17 juin.

Dans le Groupe J l’Argentine, championne du monde en titre, a infligé à l’Algérie l’une de ses plus lourdes défaites en phase finale de Coupe du monde via trois réalisations de Lionel Messi qui faisait sa 200è apparition avec le maillot national.

La domination en possession de balle des Algériens n’a pas suffi durant cette rencontre. Grâce à ses 3 buts, Messi rejoint l’Allemand Klose au classement des «Meilleurs buteurs dans un Mondial», avec 16 réalisations. Les joueurs Algériens, déçus par cette entame catastrophique, promettent de rebondir lors de leurs 2 prochaines rencontres.

Dans la Poule I, quelques heures plus tôt, la France a donné une leçon tactique et de réalisme au Sénégal en seconde mi-temps, après un match nul entre les deux formations en première mi-temps (0-0).

Chez les bleus, Kylian Mbappé a réalisé un doublé complété par un troisième but de Malcom Barcola. Les Sénégalais ont réduit le score à la 95è minute sur un exploit personnel du nouvel entrant, Ibrahim Mbaye. Les Sénégalais occupent la 3è place dans le Groupe I après le large succès de la Norvège contre l’Irak 4-1.

Ce mercredi 17 juin, dans le Groupe K, la RDC entame sa Coupe du monde par un match contre le Portugal qui débute à 17HGMT à Houston, (USA) et le Ghana jouera plus tard à 23HGMT à Toronto (Canada), contre le Panama dans la Poule L. Deux formations africaines aux profils divergents et aux passés hétéroclites en Coupe du monde.