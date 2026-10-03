La sélection nationale marocaine de football des moins de 20 ans (U20) a battu l’Égypte par 2-0, dans un match disputé ce samedi 3 octobre au Stade du canal de Suez à Ismaïlia et comptant pour la 4e journée des qualifications de la zone de l’Union Nord-africaine de Football (UNAF) à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 de 2027.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Adam Baallal à la 25e mn du jeu et Sami Bouhoudane (33e). Grâce à cette victoire, les Lionceaux de l’Atlas U20 ont décroché du coup, leur qualification à la CAN U20 prévue en 2027 au Ghana.

Après deux victoires et un match nul, les Lionceaux de l’Atlas U20 se sont positionnés en tête du classement avec 7 points, talonnés par l’Egypte (6 pts), l’Algérie (4 pts), la Tunisie (3 pts) et la Libye (1 pt).

Le dernier match des protégés de Ludovic Batelli est programmé pour le 6 octobre 2026 contre la Libye, au stade d’Ismaïlia, tandis que l’Egypte affrontera le même jour, l’Algérie.

Pour rappel, le tournoi de l’UNAF se déroule du 24 septembre au 6 octobre selon le système du championnat à une phase, chaque sélection disputant quatre rencontres et bénéficiant d’une journée de repos lors de l’une des journées de compétition. Les deux premiers au classement se qualifieront pour la phase finale de la prochaine CAN U20.

Cinq sélections participent à ces qualifications, à savoir l’Égypte, pays hôte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Libye. Les deux équipes occupant les première et deuxième places se qualifieront pour la CAN U20 au Ghana et les trois autres sélections sont automatiquement disqualifiées.