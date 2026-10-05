Face aux récents dérapages survenus à Makotipoko, les Présidents de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi et de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso ont opté samedi 3 octobre à Brazzaville, pour la voie de la concertation directe.

Makotipoko est une localité de la République du Congo située non loin de celle de Yumbi, dans la province du Maï-ndombe relevant de la région Ouest de la RDC, où un affrontement armé a opposé, fin août, des éléments des forces armées des deux pays.

En déplacement à Brazzaville, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, Tshisekedi a mis en avant le fait que la fraternité et la proximité culturelle unissent profondément les deux rives du fleuve Congo, selon un communiqué de Kinshasa.

La rencontre entre les deux dirigeants « s’inscrit dans la continuité des consultations régulières entre Kinshasa et Brazzaville et témoigne de la volonté des Présidents Tshisekedi et Sassou de privilégier le dialogue et la concertation dans la recherche des solutions durables », lit-on dans le texte.

Selon la même source, Tshisekedi et Sassou ont réaffirmé, au cours de leur entretien, « l’importance de préserver les relations fraternelles et de bon voisinage qui unissent la République démocratique du Congo et la République du Congo. »

Au sortir de la rencontre, le Président Tshisekedi a déclaré à la presse, que le peuple du Congo-Brazzaville et celui du Congo-Kinshasa sont « un même peuple », ont « une même culture » et sont « appelés à vivre ensemble ». Les ministres de l’Intérieur et de la Défense ont fait partie de sa délégation pour planifier des mécanismes conjoints devant éviter de pareils affrontements dans l’avenir.

Par ailleurs le Chef d’Etat de la RDC a annoncé sa volonté de rencontrer prochainement les victimes de cet incident en vue d’initier une procédure de leur indemnisation.

Le communiqué rappelle qu’au lendemain de l’incident de Makotipoko la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait engagé des échanges avec les autorités de Brazzaville autour de la situation et de la nécessité de préserver les relations entre les deux pays voisins.

Le ministre congolais de l’Intégration régionale, Floribert Anzuluni, avait également fait un déplacement à Brazzaville, pour remettre un message de Tshisekedi à Sassou Nguesso.