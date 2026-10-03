Le Chili, le Salvador, l’Équateur et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réaffirmé ce vendredi 2 octobre à New York, leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie et au processus politique de l’ONU pour le règlement du différend autour du Sahara Occidental marocain.

Prenant la parole devant la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, les délégués de plusieurs pays ont réitéré leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, tout en appelant à la poursuite du processus de règlement politique de ce dossier sous l’égide de l’ONU.

Le Salvador a ainsi salué les efforts du Maroc en faveur d’une solution «réaliste, politique, pragmatique et durable» au différend régional. Sa représentante a notamment présenté l’initiative marocaine d’autonomie comme un «élément fondamental» des efforts visant à parvenir à un règlement définitif de ce vieux litige territorial, tout en saluant le travail de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara.

Le Chili a, de son côté, réaffirmé son soutien à la souveraineté du Maroc sur «la totalité de son territoire, y compris la région du Sahara».

Santiago a également qualifié la proposition d’autonomie présentée par le Maroc de solution «juste, durable et mutuellement acceptée», conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

A noter que cette position intervient quelques jours après la réaffirmation, à New York, du soutien de Santiago à la souveraineté marocaine sur le Sahara et à la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

L’Équateur a pour sa part, qualifié l’initiative marocaine d’autonomie d’«unique proposition sérieuse, crédible et réaliste» pour avancer vers une solution durable au différend autour du Sahara marocain. Quito a également appelé les parties à participer «de bonne foi et sans conditions préalables» aux négociations facilitées par l’ONU, en s’appuyant sur l’initiative marocaine afin de parvenir à une solution définitive et mutuellement acceptable.

De leur côté, les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réitéré leur «position constante de soutien à la marocanité du Sahara» et à l’initiative marocaine d’autonomie. S’exprimant au nom des pays de cette organisation régionale, la représentante du Bahreïn a salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité, présentée comme un tournant vers une solution réaliste, viable et durable. Ces pays arabes du CCG ont également réaffirmé leur soutien au processus conduit sous l’égide des Nations unies, dans le respect, selon leur déclaration, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Le Conseil de sécurité doit réexaminer le dossier du Sahara et se prononcer sur le renouvellement du mandat de la MINURSO, qui arrive à échéance le 31 octobre 2026.