Le Gouvernement sénégalais a indiqué, jeudi dans un communiqué, suivre avec une grande attention les derniers développements de la situation politique en Guinée-Bissau, où l’organisation des élections générales, initialement prévues le 6 décembre prochain, se heurte à d’importants obstacles.

Dakar dit avoir pris acte des déclarations des autorités de transition de la Guinée Bissau, faisant état de contraintes juridiques, techniques et institutionnelles susceptibles de compromettre le respect du calendrier électoral.

Fidèle aux principes consacrés par les instruments pertinents de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Sénégal qui en assure la la présidence en exercice, a réaffirmé son attachement constant à la paix, à la stabilité et au retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau.

Pour ce pays, toute modification du calendrier électoral doit s’inscrire dans une démarche consensuelle, inclusive et transparente, assortie de garanties claires quant à l’achèvement de la transition dans les meilleurs délais.

D’emblée, le Gouvernement sénégalais a invité le pouvoir en Guinée Bissau à lever immédiatement toutes les restrictions pesant sur les libertés civiles et les activités politiques, afin de favoriser une préparation plus sereine des consultations électorales et l’instauration d’un climat de confiance indispensable à leur crédibilité.

Le Gouvernement sénégalais a appelé, en conséquence, les autorités de transition bissau-guinéennes à engager, avec l’ensemble des forces politiques et sociales du pays, un dialogue constructif en vue de convenir des conditions et des modalités d’un retour effectif à l’ordre constitutionnel.

Dakar a lancé un appel au calme à l’attention de toutes les parties prenantes, dont les responsables militaires, qui devraient faire preuve de retenue, de responsabilité et d’un sens élevé de l’intérêt national, afin de préserver la paix civile et d’éviter toute aggravation des tensions politiques.

Le Sénégal qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO et la médiation ouest-africaine en Guinée-Bissau, s’engage à ce titre, à suivre les efforts de facilitation, en accord avec les autres États membres de la CEDEAO et les partenaires concernés, et dans le respect de la souveraineté de la Guinée-Bissau et des aspirations démocratiques de son peuple.