Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a réitéré, ce jeudi 08 octobre dans un communiqué, son engagement à accompagner la Somalie vers son autonomie économique en remplaçant progressivement sa dépendance à l’aide internationale par une croissance durable.

Cette croissance serait portée par le secteur privé, et appuyée par des institutions nationales plus solides et une plus grande mobilisation de financements au profit des projets de développement à long terme.

Le communiqué indique que l’engagement de la BAD a été formulé lors du Forum sur le financement du développement de la Somalie, organisé le 19 septembre 2026 à Mogadiscio, par la Banque somalienne de développement et de reconstruction (SDRB) sous le thème : «Financer le prochain chapitre de la Somalie : de la reprise au développement durable».

Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud a déclaré lors à l’ouverture du Forum, que «le gouvernement fédéral de Somalie s’engage(ait) à promouvoir un financement du développement s’inscrivant dans une perspective à long terme, créant des marchés durables, en renforçant le secteur privé et en orientant les investissements vers les secteurs productifs qui seront les moteurs de la croissance future de la Somalie».

La SDRB, qui est l’institution nationale de financement du développement de la Somalie, a profité du Forum pour signer des accords de partenariat financier avec Asal Microfinance, Maal Microfinance et Himilo Microfinance dans le cadre de son programme de microfinance « Ramad » (Ramad Microfinance Programme), et avec l’objectif d’élargir l’accès à des financements conformes à la charia islamique pour les microentreprises et PME ainsi que pour les secteurs productifs.

La BAD explique qu’en renforçant les institutions somaliennes clés comme la SDRB, elle entend participer à un effort global consistant à doter la Somalie d’une véritable architecture financière, l’objectif étant de structurer des portefeuilles d’investissement et des partenariats solides, capables de transformer le financement du développement en investissements productifs, en emplois et en croissance économique durable.