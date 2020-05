Maroc : Reprise des cours présentiels en septembre

Il n’y aura plus de cours présentiels pour l’année scolaire 2019/2020 au Maroc et il n’y aura pas d’examens pour la 6ème année primaire et la 3ème année du collège, a ainsi décidé le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par contre les examens du baccalauréat auront bien lieu cette année mais concerneront uniquement les programmes dispensés avant la suspension des cours en présentiel, a indiqué le ministre Saaid Amzazi, ce mardi devant la Chambre des Conseillers.

Les examens de la 1ère et 2ème année du Bac seront organisés respectivement aux mois de septembre et de juillet prochains, et ce dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, a-t-il précisé.

Le département de Saaid Amzazi, a décidé d’annuler cette année, les examens normalisés de la 6ème année primaire et la 3ème année du collège, précisant que le passage à un niveau supérieur sera déterminé sur la base des notes des contrôles continus qui se sont déroulés en présentiel, et de même pour les autres niveaux.

Le ministre a assuré qu’aucune année blanche ni suspension des cours ne sont prévues pour l’année scolaire et universitaire en cours qui devra se poursuivre à distance jusqu’à terme, précisant que la reprise des cours en présentiel ne se fera qu’à la prochaine rentrée en septembre 2020.

Il a par ailleurs, souligné qu’à la rentrée 2020/2021, le mois de septembre sera consacré au rattrapage et au soutien pédagogique des élèves, en mode présentiel, le but étant de renforcer leurs acquis et leur permettre de poursuivre leur cursus dans les meilleures conditions.