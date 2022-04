Le gouvernement de la RDC augmente de 30% les salaires des fonctionnaires du secteur public

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé ce mercredi, une augmentation à partir de ce début d’avril, des salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l’Etat à hauteur de 30%, à la satisfaction du collectif des syndicats de l’administration publique.

«A partir de ce mois d’avril, le gouvernement de la RDC augmente le salaire de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l’Etat de l’ordre de 30% pour le deuxième trimestre et de l’ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre», a indiqué Jean-Pierre Lihau, Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et innovation de service public.

Mardi, le gouvernement et l’Intersyndicale de l’administration publique (INAP) ont signé un avenant au protocole d’accord de Bibwa portant augmentation de salaire de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l’Etat.

Le ministre Lihau a souligné que «cette volonté du gouvernement qui n’est pas une volonté de façade, (…) est une vraie volonté de soutenir non seulement les agents publics, leur pouvoir d’achat, mais aussi d’améliorer les conditions sociales des agents publics de l’Etat». Il a rappelé que le gouvernement a également procédé au rabattement de l’impôt professionnel sur le revenu (IPR) de 15 à 3%.

Les syndicats de l’administration publique se sont félicités de cette révision salariale qui concerne aussi bien les personnels civils de l’Etat que ceux des armées et de la police nationale congolaise.

En tout cas, la mesure arrive à point nommé, dans un contexte où les fonctionnaires voient leur niveau de vie diminuer en raison de la hausse continue des prix des produits de première nécessité.