Burkina Faso : Fin du 3è Sommet régional du projet d’appui aux gouvernements ouverts francophones

La 3ème édition du Séminaire régional du Projet d’appui aux Gouvernements ouverts francophones (PAGOF) vient de s’achever ce mercredi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Après Abidjan en décembre 2019, le séminaire de Ouagadougou a regroupé, pendant deux jours, une vingtaine de pays et 150 participants venus d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, afin de valoriser et partager les bonnes pratiques, les expériences réussies et les outils de gouvernement ouvert en langue française.

Le PAGOF est un projet d’assistance technique initié par la France dans le cadre de l’Open government Partnership (OGP). Il vise à accompagner les pays francophones dans la mise en œuvre de leurs Plans d’Actions Nationaux, à sensibiliser et soutenir les efforts des pays d’Afrique Francophone dans leur démarche d’adhésion à l’Open Government Partnership (OGP) ou au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO).

La Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso sont les trois premiers pays qui ont bénéficié de cet appui de la France depuis 2018. La rencontre de Ouagadougou marque la fin du projet PAGOF 1 et le lancement du PAGOF 2.

La première journée de ce séminaire a été marquée par deux tables rondes. La première intitulée «Comment les valeurs du PGO et du gouvernement ouvert peuvent – elles prévenir les crises sociales et démocratiques ?». La seconde a porté sur «l’espace civique en Afrique francophone : vers une meilleure structuration de la société civile».

M’VOUTI Aka, Conseiller Technique au Centre ivoirien d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), a animé un atelier autour du thème «Le gouvernement ouvert face au défi de la crise sanitaire de la Covid-19» en mettant en avant l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière d’Open data et géolocalisation dans la gestion du coronavirus.