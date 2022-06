Afrique du Sud : Des dizaines de personnes toujours portées disparues depuis les inondations d’avril

Le gouvernement sud-africain a annoncé dimanche que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues deux mois après les pires inondations qui ont frappé Durban, troisième grande ville d’Afrique du Sud, et ses environs, faisant plus de 400 morts.

«Les inondations ont touché 85.280 personnes et fait 461 morts. Au total, 87 personnes sont toujours portées disparues», a déclaré Sihle Zikalala, le ministre en chef de la province du KwaZulu-Natal (sud-est), lors d’un point presse.

Les pluies torrentielles du mois d’avril ont pris au dépourvu ce pays traditionnellement épargné par les tempêtes qui frappent régulièrement ses voisins comme le Mozambique.

Plus de 300 mm de pluie sont tombés en l’espace de 24 heures dans certaines parties de la province de Durban, l’équivalent d’environ un tiers des précipitations annuelles dans cette importante ville portuaire de plus de 3,9 millions d’habitants. Des survivants étaient restés une dizaine de jours sans accès à l’eau potable. Le président Cyril Ramaphosa avait déclaré l’état de catastrophe nationale.

Le déluge a déclenché les pires coulées de boue jamais vues dans le pays, emportant des personnes, des ponts, des routes et des bâtiments. «Les inondations du KwaZulu-Natal ont été décrites à juste titre comme les inondations les plus dévastatrices de notre histoire jusqu’à présent », a ajouté M. Zikalala, précisant que plus de 27.000 maisons ont été endommagées, dont 8.584 totalement détruites.

La pire catastrophe naturelle jamais enregistrée dans le pays avait entraîné des dommages massifs évalués à plusieurs centaines de millions d’euros, dans une région qui avait déjà subi de coûteuses destructions lors d’une vague inédite d’émeutes et de pillages en juillet. L’Afrique du Sud est généralement épargnée par les tempêtes qui s’abattent régulièrement sur ses voisins comme le Mozambique ou Madagascar.