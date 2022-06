L’ONU soutient la riposte contre le choléra au Cameroun avec 1,7 million de dollars

Les Nations unies ont approuvé une allocation de 1,7 million de dollars destinés à soutenir la réponse d’urgence à l’épidémie de choléra au Cameroun, a annoncé lundi le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, Martin Griffiths.

Cette maladie diarrhéique aiguë poursuit sa propagation dans ce pays d’Afrique centrale ; sept régions sur dix sont actuellement touchées. D’après le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, 8241 cas de contamination et 154 morts ont été signalés dans le pays depuis la résurgence de la maladie en octobre 2021 jusqu’au mois passé.

Les autorités ont déjà lancé une campagne de vaccination de plusieurs jours dans les régions les plus affectées. La région du Sud-Ouest aurait le taux de contamination le plus élevé (5628 cas et 90 décès), suivie par le Littoral (2208 cas et 58 décès).

Ce sont ces deux régions qui sont particulièrement visées par le financement de l’ONU. Il sera question d’apporter une assistance dans la gestion des cas de maladie, de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement aux communautés touchées.

L’enveloppe a été débloquée par le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF). La mise en œuvre du programme sera assurée par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec la collaboration des services de l’administration publique locale et ONG.

La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts entre janvier et août 2020. L’ampleur de l’épidémie actuelle est une première depuis plus d’une décennie. L’ONU s’inquiète des difficultés d’accès aux zones reculées du Sud-Ouest anglophone, dues entre autres aux actes de violences occasionnées par le projet indépendantiste de la région, et au mauvais état des infrastructures routières.