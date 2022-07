Fin de la 14ème épidémie d’Ebola dans le nord-ouest de la RDC

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé lundi à Kinshasa, la fin de la quatorzième épidémie d’Ebola dans le nord-ouest de la RDC, après 42 jours sans nouveau cas détecté.

«Après 42 jours de surveillance renforcée sans un nouveau cas confirmé, depuis ce dimanche (…) et conformément au protocole de l’OMS, je déclare solennellement la fin de la 14ème épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur», a déclaré à la presse à Kinshasa le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani.

«La RDC a déclaré aujourd’hui la fin de l’épidémie d’Ebola qui a commencé il y a moins de trois mois à Mbandaka, la capitale de la Province de l’Équateur», confirme un communiqué de l’OMS pour l’Afrique.

Selon la directrice régionale de l’OMS-Afrique, Dre Matshidiso Moeti, c’est «grâce à une solide riposte des autorités nationales» qu’il «a été rapidement mis fin à cette épidémie avec une transmission limitée du virus».

Dans la province de l’Equateur, cette épidémie est la troisième depuis 2018. Cinq personnes, dont deux enfants de 9 ans et 12 ans, ont été touchées et toutes sont décédées. La précédente épidémie (juin-novembre 2020) avait fait 55 morts parmi les 130 cas confirmés. Au niveau national, Kinshasa vient de vaincre la quatorzième épidémie d’Ebola depuis 1976.

«Des leçons essentielles ont été apprises des précédentes épidémies et elles ont été mises en pratique pour concevoir et déployer une riposte à Ebola encore plus efficace», s’est félicitée Moeti.

Parmi les mesures clés déployées pour lutter contre la maladie, figurent le dépistage, le suivi des contacts, la prévention et le contrôle des infections, le traitement, sans oublier la vaccination. Les autorités sanitaires poursuivent tout de même les activités de surveillance après l’annonce de la fin de cette énième épidémie. Elles se tiennent prêtes à réagir rapidement en cas d’alerte.