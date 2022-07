L’UA en attente des fruits de l’accord russo-ukrainien sur les exportations de céréales

L’Union africaine (UA) a acclamé le dernier accord conclu entre la Russie et l’Ukraine permettant la reprise des exportations de leurs céréales, à un moment où l’Afrique commençait à ressentir amèrement les effets de la rupture de cet axe commercial et sa privation de ces produits alimentaires de base.

Dans un communiqué publié depuis la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat «félicite toutes les parties pour ce développement réussi», grâce au concours de la Turquie et des Nations Unies.

Moussa Faki Mahamat a également félicité le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’UA, qui, lors de sa visite en Russie et en Ukraine le mois dernier, a fortement milité en faveur de la reprise des expéditions de céréales de Russie et d’Ukraine vers les marchés mondiaux.

Ces deux pays de l’Europe de l’Est produisant près d’un tiers du blé et de l’orge dans le monde, et la moitié de l’huile de tournesol. La Russie est également l’un des principaux exportateurs mondiaux d’engrais et de matières premières nécessaires à leur production. Leur conflit et les sanctions qui ont suivi ont fortement chamboulé, dans le monde entier, les secteurs qui dépendent des exportations de ces produits.