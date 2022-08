Lancement par la Russie d’un satellite iranien qui serait utilisé selon les occidentaux, dans la guerre en Ukraine

L’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé avoir réussi le lancement ce matin d’un satellite de télédétection iranien que certains responsables occidentaux suspectent d’être utilisé pour l’offensive russe en Ukraine.

Selon une retransmission en direct de Roscosmos, le satellite iranien d’observation Khayyam a été lancé ce mardi matin à 05h52 GMT depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan par une fusée Soyouz.

Ce lancement avait été confirmé la semaine passée par Moscou et Téhéran, un peu plus de deux semaines après la visite du président russe Vladimir Poutine en Iran.

Selon l’Agence spatiale iranienne, ce satellite, baptisé du nom du poète et savant persan Omar Khayyam (1048-1131), a notamment pour mission de «surveiller les frontières du pays», d’améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles.

Mais certains responsables occidentaux craignent que Moscou n’utilise ce satellite pour soutenir son offensive en Ukraine. The Washington Post a rapporté que la Russie « envisage d’utiliser le satellite pendant plusieurs mois » dans le cadre de son offensive en Ukraine avant d’en céder ensuite le contrôle à l’Iran.

Mais Téhéran réfute ces allégations, l’Agence spatiale iranienne ayant affirmé dimanche dans un communiqué, que « tous les ordres liés au contrôle et à l’opération de ce satellite seront émis dès le premier jour et immédiatement après le lancement par des experts iraniens basés au ministère des Communications iranien», assurant qu’«aucun pays tiers ne peut accéder aux données» envoyées par le satellite via un «algorithme de cryptage».