L’incendie dans l’entreprise Pechexport à Madagascar, soulève des inquiétudes

L’entreprise Pecheexport, spécialisée dans la pêche, la collecte et l’exportation de produits de la mer, a été fortement endommagée par un incendie qui suscite l’inquiétude des habitants pour l’arrêt de leurs activités.

Les enquêtes sont en cours pour déterminer l’origine de l’incendie qui s’est déclenché le week-end écoulé à Majunga, dans le nord-ouest de la grande île de Madagascar.

«C’est vraiment le cœur de l’activité qui a pris feu», explique Boeny Mokhtar Salim Andriantomanga, gouverneur de la région, précisant que c’est l’un des deux bâtiments de l’entreprise qui a pris feu et réduit «en cendres documents administratifs et comptables, serveurs informatiques, chambres froides et laboratoire de validation des normes pour l’export».

Cependant, le deuxième bâtiment dans lequel se situent d’autres chambres froides et salles de tri, n’a pas été touché par les flammes, rapportent d’autres témoins.

Implantée à Madagascar depuis 30 ans Pechexport emploie 460 ouvriers et «fait partie des grandes entreprises de la région, d’après le Gouverneur de Majunga.