Le Musée national du Mali expose plus de 200 objets culturels jusqu’au 30 septembre

Une exposition de biens culturels, issus de fouilles, de l’inventaire, du pillage et du trafic illicite, se tient jusqu’au 30 septembre prochain au Musée national du Mali à Bamako, sous l’intitulé «Protégeons nos bien culturels pour les générations futures».

Organisée par le département en charge de la Culture dans le cadre de la mise en œuvre du Projet «Sensibilisation, éducation à la lutte contre le trafic illicite et exposition des biens culturels», cette exposition de plus de 200 objets est aussi virtuelle et offre l’opportunité à d’autres contrées de découvrir les merveilles de la civilisation malienne.

L’exposition est financée par l’Ambassade américaine à Bamako dans le cadre d’un accord, signé le 19 septembre 1993 entre les gouvernements des Etats-Unis et du Mali. Cet accord prévoit l’imposition de restrictions à l’importation de certaines catégories de biens archéologiques et ethnologiques, en provenance du Mali et a été renouvelé, lundi.

L’exposition met en exergue des objets archéologiques saisis par la douane américaine et retournés au Mali dans le cadre de l’Accord bilatéral. Elle se compose d’artéfacts issus de fouilles scientifiques et du pillage des sites archéologiques.

Le ministre malien de l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a rappelé la réception de 900 objets restitués au Mali, le 7 décembre 2021.

L’ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis B. Hankins, a exprimé l’engagement des Etats-Unis à œuvrer pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel. Il a souligné l’excellence des relations entre Washington et Bamako, avant de rappeler la crise de 2012 qui a entrainé une insécurité résiduelle.

Dennis B Hankins de signaler qu’une étude effectuée dans les années 1990 indique que 80 à 90% des sites du Delta intérieur du Niger furent touchés par le pillage.