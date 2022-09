Côte d’Ivoire: Le changement climatique africain au centre d’un webinaire du REMAPSEN

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a organisé mercredi à Abidjan, un webinaire spécial, en prélude à la 18è Session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) qui se tiendra à Dakar du 12 au 16 septembre 2022.

La CMAE est un Forum ministériel pour avoir la position commune des pays africains sur les questions environnementales.

«Le PNUE a un rôle de plaidoyer, d’accompagnement et de mobilisation des autres agences des Nations unies autour des questions liées à l’environnement. Aussi, pour une meilleure lutte multisectorielle, cette plateforme doit inclure des partenaires tels que les secteurs de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture… Et privilégier les coopérations sud-sud entre les pays africains pour un partage d’expériences et de bonnes pratiques», a affirmé le directeur de la communication au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour l’Afrique, Mohamed Atani.

Pour lui, un regard particulier sera mis sur un problème émergent tel que la résistance aux antibiotiques «qui n’est pas seulement un problème médical, mais de plus en plus liée à l’environnement». Les hommes de médias plaident pour une véritable participation en présentiel de leur secteur aux différents sommets de hauts niveaux et aussi avoir accès à des sessions de formations sur les questions environnementales, et ne pas être de simples agents de relais d’informations.

La CMAE, principal Forum ministériel de l’environnement de la région, est l’occasion de fournir des orientations politiques pour une participation efficace de l’Afrique aux principaux évènements environnementaux mondiaux à venir. Notamment la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP-27) qui se tiendra du 6 au 18 novembre en Egypte, et la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP-15) qui se tiendra à Montréal (Canada) du 5 au 17 décembre 2022.