Edition 2022 de la Ligue africaine des Champions Féminine: Une cagnotte globale de 1 million 550 mille dollars US à partager entre les meilleurs clubs

La Confédération Africaine de Football (CAF) a levé le voile sur le contenu de la cagnotte qui sera décernée aux principaux vainqueurs de la 2è édition de la Ligue africaine des Champions Féminine de football que va accueillir le Maroc à partir du 30 octobre prochain.

Les matchs de la 2è édition de la Ligue africaine des Champions Féminine auront lieu du 30 octobre au 13 novembre 2022, dans les villes marocaines de Rabat et de Marrakech.

La formation qui remportera la coupe aura droit à une enveloppe de 400.000 USD, le finaliste malheureux repartira avec 250.000 USD. 200.000 USD iront à chacune des deux formations qui atteindront les demi-finales.

Vitrine d’exposition du football féminin africain en club et prime à l’excellence, la phase finale de la Ligue africaine des Champions Féminine n’oublie pas non plus les formations qui seront classées troisième et quatrième de groupe qui recevront respectivement 150.000 et 100 mille dollars.

Huit formations sont attendues à cette compétition. Elles sont réparties en deux poules. Le groupe A comprend l’ASFAR (du Maroc), les Simba Queens SC (de la Tanzanie), le Green Buffaloes (de la Zambie) et Determine Girls (du Liberia).

Le groupe B renferme Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud, championne en titre), Bayelsa Queens (du Nigeria), Wadi Degla (d’Egypte) et le TP Mazembe (de la RDC).

L’édition 1 de la Ligue africaine des Champions Féminine de la CAF a été abritée par l’Egypte (au Caire) en novembre 2021. Un tournoi panafricain qui avait sacré le club sud-africain Mamelodi Sundowns, en battant en finale les Ghanéennes d’Hasaacas Ladies sur la marque de 2-0.

La Ligue des Champions Féminine est présentée par la CAF comme sa compétition fanion en clubs dans le cadre d’une meilleure promotion du football Dames sur le continent africain. L’Afrique du Sud est le dernier vainqueur en date de la CAN Dames sur le continent.