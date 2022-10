L’UA prône de nouveau le multilatéralisme pour régler les maux communs de la planète

Le président en exercice de l’Union Africaine (UA) et Chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall a livré lors du 8ème Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, une lecture holistique de l’organisation panafricaine sur les maux qui persistent dans le continent, berceau de l’Humanité et sur la planète dans son ensemble.

«Force est de constater que le tableau n’est pas reluisant sur le continent africain. Il est devenu aujourd’hui un des épicentres du terrorisme», a concédé Macky Sall, rappelant à ses pairs africains et au reste du monde que pour «inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme international doit servir les intérêts de tous».

Il mis notamment en avant les menaces actuelles à la paix et à la stabilité qui plongent également leurs racines dans la crise économique profonde qui secoue le monde depuis l’apparition de la Covid-19, le tout exacerbé par le conflit en Ukraine.

Prônant de nouveau le multilatéralisme pour apporter des solutions durables aux maux du monde et ceux d’Afrique, Macky Sall a souhaité que le «Conseil consultatif de haut niveau sur un multilatéralisme efficace», élaboré par le SG de l’ONU, fasse œuvre utile en examinant des problématiques majeures telles que la paix et la sécurité, le climat, l’architecture financière internationale et l’espace numérique, autant de thématiques qui lient quotidiennement les habitants de la planète.

Les travaux de la 8ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, tenue sous le thème «L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes: défis de stabilité et de souveraineté», ont débuté le lundi 24 octobre, et prennent ce mardi 25 octobre.