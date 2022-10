L’Etat le plus vaste d’Afrique de l’Ouest paie toujours un lourd tribut aux pluies diluviennes

Le bilan des victimes des pluies diluviennes et des inondations qui touchent le Niger depuis le début du second semestre 2022, n’a cessé de s’alourdir, selon la Direction générale de la protection civile basée à Niamey qui a communiqué les derniers chiffres en date liés aux dégâts de ces intempéries en terre nigérienne.

Ainsi, à la date du 24 octobre, cette Direction a recensé à l’échelle nationale 195 morts, 211 blessés et 327.343 sinistrés. Selon les statistiques officielles, les personnes décédées ont perdu la vie dans l’effondrement de leurs habitats majoritairement construits en argile et dans des noyades.

Les régions du Niger les plus impactées par ces intempéries sont Zinder avec 88.579 personnes sinistrées et Maradi où 78.490 sinistres ont été identifiés.

La Direction générale de la protection civile signale par ailleurs des inondations à Diffa au Sud-est du Niger, avec un bilan de 15.404 personnes sinistrées et 2.452 ménages endommagés.

Les énormes dégâts identifiés ne sont pas qu’humains. 700 têtes de bétail ont également disparu, 89 classes détruites, 235 greniers et 16 magasins emportés par les flots, 14,5 tonnes de vivres et 914,95 hectares de cultures ravagées. Des chiffres qui augurent l’apparition d’un nouveau cycle de déplacés en interne dans ce pays.

Pays le plus vaste d’Afrique de l’ouest, le Niger est à la merci des conséquences fâcheuses du dérèglement climatique dans le Sahel, et est classé parmi les Etats les plus pauvres du continent africain, malgré ses immenses richesses minières, dont l’uranium et le pétrole.