ONU-Egypte: Début des travaux de la COP27 sur le changement climatique à Sharm El-Sheikh

La 27è Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) a démarré ce dimanche 6 novembre à Sharm El-Sheikh en Egypte et se poursuivra jusqu’au 18 novembre.

Cette conférence internationale sur le climat rassemble des représentants de 200 pays, dont des chefs de gouvernement ainsi que ceux des organisations régionales et internationales spécialistes des questions environnementales et climatiques et des institutions financières internationales.

Au programme de la COP27 figurent trois événements principaux à savoir : la session inaugurale, le Sommet des dirigeants des pays participants qui se tiendra lundi et la tenue à partir du 15 novembre de la réunion de haut niveau.

Le Maroc, qui avait accueilli la COP22 à Marrakech en 2016, est fortement représenté à toutes les sessions thématiques de la Conférence, par une délégation officielle de haut niveau en plus d’un pavillon présentant l’action climatique des institutions gouvernementales, non gouvernementales et académiques, ainsi que des contributions d’experts.

La COP27 sera également l’occasion de présenter des success-stories marocaines, notamment dans les projets des énergies propres et renouvelables qui font du Maroc un leader dans le monde arabe et africain, et aussi une occasion de tirer davantage profit des financements climatiques offerts à l’occasion de la conférence de Charm el-Sheikh.

Cet événement intervient dans un contexte international marqué par les retombées négatives de la pandémie du coronavirus au plan socio-économique, les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, le bras de fer entre les pays occidentaux et la Russie et entre les Etats-Unis et la Chine à propos de Taïwan, la reprise économique après la pandémie de Covid-19, et la crise économique mondiale et ses effets sur la hausse du taux d’inflation et des prix des produits énergétiques et alimentaires dans les cinq continents.

Sur fond de ces évolutions, les décideurs devraient discuter des moyens d’accélérer la transition énergétique, d’augmenter les investissements dans les énergies alternatives et de passer à une économie verte de l’hydrogène.

Durant 11 jours de débats, de séances officielles et de forums, les participants se pencheront sur les moyens de la mise en œuvre effective de tous les engagements et promesses tenus lors des précédentes Conférences sur le changement climatique notamment le financement, l’eau, l’énergie, les jeunes, les femmes, l’agriculture, la neutralité carbone, la biodiversité et la sécurité alimentaire.