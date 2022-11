Maroc-Marche Verte : Le Roi Mohammed VI assure que le processus de consolidation de la Marocanité du Sahara est entré dans «une phase cruciale»

«Le processus de consolidation de la Marocanité du Sahara est entré dans une phase cruciale» a souligné le Roi Mohammed VI dans un discours adressé dimanche soir à la Nation, à l’occasion du 47ème anniversaire de l’historique Marche Verte.

« Nous célébrons cette année le quarante-septième anniversaire de la Marche Verte au moment où le processus de consolidation de la Marocanité du Sahara est entré dans une phase cruciale», a déclaré le Souverain, ajoutant que «Notre approche pour défendre la Marocanité du Sahara procède d’une vision intégrée qui joint, à l’action politique et diplomatique, la promotion du développement socio-économique et humain de la région». C’est précisément dans cette optique, a-t-il dit, que «s’inscrit le Programme de développement des Provinces du Sud dont Nous avons présidé la signature, à Laâyoune, en novembre 2015 et à Dakhla, en février 2016».

Ce programme doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams, a encore précisé le Roi du Maroc, «est conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région » en y stimulant la création d’emplois, et en y assurant un climat propice à l’investissement en considération des préoccupations et des attentes de la population des Provinces du sud. « Aujourd’hui, plus de sept ans environ après le lancement de ce programme, et avec un taux d’engagement proche de 80% de l’enveloppe budgétaire allouée, Nous nous réjouissons des résultats positifs atteints », a indiqué le Roi Mohammed VI.

S’agissant de l’état d’avancement des projets structurants dans les provinces du Sud, le Souverain a souligné que la voie express Tiznit-Dakhla est en phase d’achèvement ; la connexion de la région au réseau électrique national est assurée, ses réseaux de communication ont également bénéficié d’un plan de renforcement et d’extension et le projet de stations d’énergie solaire et éolienne a été achevé.

En outre, les études et les formalités administratives afférant au grand port Dakhla Atlantique ont été finalisées et les travaux de construction démarreront prochainement.

Concernant le volet économique de ce programme, le Souverain a cité les nombreux projets ayant été menés à bien dans le cadre de la filière de mise en valeur et de transformation des produits halieutiques et les milliers d’emplois qui ont été créés et proposés aux habitants de la région.

Dans le domaine agricole, ajoute le Souverain, plus de six mille hectares aménagés à Dakhla et à Boujdour ont été mis à la disposition de jeunes agriculteurs de la région et la plupart des projets prévus dans les filières du phosphate, de l’eau et de l’assainissement affichent des taux de réalisation avancés.

En corrélation avec ce contexte de responsabilité nationale, le Souverain a exhorté le secteur privé à maintenir l’engagement qu’il a pris à rehausser le niveau de l’investissement productif dans ces provinces et à mettre plus particulièrement l’accent sur les projets à vocation sociale.