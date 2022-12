La CPI tient sa 21ème session de l’Assemblée des Etats Parties du 5 au 10 décembre

L’Assemblée des Etats Parties de la Cour pénale internationale (CPI), a démarré ce lundi au World Forum Convention à La Haye (Pays-Bas), les travaux de sa 21ème session qui s’achèveront le 10 décembre prochain.

Les représentants des pays membres auront un programme assez chargé. Outre certains rapports à suivre, comme celui du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes, les participants vont se pencher, entre autres, sur l’examen de la CPI et du système du Statut de Rome, ainsi que sur l’examen des travaux et du mandat opérationnel du Mécanisme de contrôle indépendant. L’après-midi de ce premier jour et la journée de demain seront consacrés au «Débat général», d’après l’ordre du jour de cette session. Les pays membres devront également débattre du budget annuel de la Cour.

«Cette année, le message politique le plus fort que les pays membres de la CPI peuvent envoyer pour s’assurer que personne n’est au-dessus des lois est de donner à la Cour le budget dont elle a besoin pour poursuivre pleinement son mandat à l’échelle mondiale», a souligné Liz Evenson, directrice du programme Justice internationale de Human Rights Watch (HRW).