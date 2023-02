Maroc : Première rencontre africaine à Rabat, des institutions de formation en journalisme et communication

Rabat, la capitale du Maroc, abrite du 13 au 14 février, la première Rencontre africaine des institutions de formation en journalisme et communication sous le thème «L’enseignement du journalisme et de la communication en Afrique: Questions d’avenir».

Initiée et organisée par l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Rabat, Ce conclave se déroule en présence des Directeurs des Institutions de l’Information et de Communication du Maroc, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Bénin.

Plusieurs intervenants ont déjà souligné au premier jour des travaux, l’opportunité de ce type de rencontre qui permet de réfléchir sur les défis et l’avenir du journalisme et de la communication, ainsi que de partager les expériences, dans un contexte marqué de nos jours, par la naissance de nouveaux métiers en lien avec l’information, notamment à travers les nouvelles technologies (Internet, réseaux sociaux etc..).

L’organisation de ce rendez-vous reflète une «volonté partagée de mener une réflexion commune, sereine et distanciée» en matière de cursus académiques, entre autres, a souligné dans une intervention, le Directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensfia.

L’objectif de ces débats est d’élaborer «un modèle africain adapté et spécifique de formation et de recherche en journalisme et communication, répondant aux besoins professionnels réels, en tenant compte des enjeux et des besoins en développement de chacun de nos pays», a-t-il indiqué.

Selon le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté du Royaume du Maroc et du Roi Mohammed VI, de faire de la coopération Sud-Sud un levier pour l’intégration et le développement de l’Afrique dans divers domaines, dont celui du journalisme et de la communication.