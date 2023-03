Environnement : Début à Libreville du sommet «One Forest Summit» 

Le sommet de haut niveau sur la protection des forêts tropicales, dénommé «One Forest Summit», s’ouvre ce mercredi 1er mars 2023 à Libreville, capitale du Gabon.

Une douzaine de Chefs d’Etats africains ont confirmé leur participation à cette rencontre présentée comme étant «l’opportunité pour faire progresser et renouveler l’ambition collective concernant la préservation et la gestion durable des forêts».

Lors de ce premier jour, des membres de gouvernements et de la société civile ainsi que des experts travailleront ensemble sur les trois principaux axes du «One Forest Summit» que sont: «Débloquer des sources de financements innovants», «Promouvoir les chaînes de valeur durables» et «Promouvoir la coopération scientifique sur les forêts tropicales».

La seconde journée sera consacrée à la séquence de haut niveau du «One Forest Summit», réunissant les chefs d’Etats et de gouvernements sur le sujet du bassin du Congo et des défis communs rencontrés par les bassins forestiers tropicaux africain, amazonien et asiatique.