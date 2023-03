Collecte de fonds en île Maurice au profit des victimes de séismes en Turquie et en Syrie

La mobilisation se poursuit dans l’Île Maurice, pour apporter un soutien aux victimes des derniers séismes en Turquie et en Syrie, avec le lancement ce mardi, d’une collecte de fonds via un Télédon, à laquelle le gouvernement a fait une donation de 50.000 $.

«Maurice n’est pas insensible aux difficultés rencontrées par les victimes turques et syriennes», a declaré le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth, alors qu’il participait hier au Télédon 2023 au Conseil municipal de Port-Louis, la capitale.

Il a invité les organisations et institutions du pays, ainsi que le grand public à faire preuve de générosité en participant «selon leurs moyens», au Télédon initié conjointement par le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international et celui de l’Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale.

Des boîtes Télédon ont été placées dans les locaux des conseils municipaux, des conseils de district, ainsi que dans les bureaux de poste du pays. Une ligne directe, le 8923, a aussi été créée pour recevoir les promesses de dons. Les SMS, QR Code et virements bancaires sont également mis à contribution pour la collecte des donations.

La Syrie et la Turquie ont été frappées par deux séismes de forte magnitude le 06 février dernier. Plus de 50.000 personnes ont été tuées dans cette catastrophe naturelle et des milliers d’autres sont sinistrées, blessées ou portées disparues.