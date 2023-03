Plusieurs ONG opposées à un allègement éventuel des sanctions imposées par les USA à l’israélien Dan Gertler

Une vingtaine d’organisations de la société civile congolaise et internationale, ont adressé, à nouveau, une lettre conjointe aux Etats-Unis pour exprimer leur «inquiétude grandissante concernant un éventuel allègement des sanctions imposées à l’homme d’affaires Dan Gertler», de nationalité israélienne.

«Nous estimons que les conditions légales pour la levée de ces sanctions ne sont pas remplies et que les lever nuirait aux intérêts des Etats-Unis en matière de lutte contre la corruption, de promotion de la prospérité en République démocratique du Congo (RDC), et le maintien de la crédibilité et de l’efficacité d’instruments de sanctions comme le programme Global Magnitsky», indiquent les ONG dans leur correspondance.

Le document rappelle que le Département américain du Trésor a sanctionné Gertler et ses sociétés pour corruption de haut niveau en RDC, en décembre 2017, relevant que «la RDC aurait perdu plus de 1,36 milliard de dollars» suite à la conclusion d’«accords opaques et entachés de corruption».

Il souligne également qu’après un lobbying persistant de la part des avocats de Gertler, qui a constamment nié tout acte répréhensible, la précédente administration de Trump lui avait accordé une licence de dernière minute en janvier 2021.

La portée de cette licence était si étendue qu’elle annulait de fait les sanctions américaines, regrette les organisations dont nombreuses parmi elles avaient demandé que la nouvelle administration révise d’urgence les termes de cette licence.

En dépit d’appels à l’ouverture d’une enquête, il n’y a pratiquement pas eu d’informations sur la raison et les modalités d’octroi de cette licence, déplorent encore les ONG qui déclarent qu’à la suite d’une action en justice intentée en vertu de la loi sur la liberté de l’information par l’organisation Citoyens pour la responsabilité et l’éthique à Washington (CREW), le public a appris que la précédente administration avait déjà accordé une autre licence plus restreinte à Gertler, apparemment à «des fins caritatives.

L’absence de reddition de comptes et de transparence dans le cas de ces deux licences, est jugée particulièrement «préoccupante» par les signataires de la lettre, étant donné que, selon eux, le gouvernement et la présidence de la RDC exhortent désormais le gouvernement américain à accorder de nouveau à Gertler une levée des sanctions.